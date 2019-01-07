Трамп обратится к нации в связи с ситуацией на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп намерен в четверг посетить границу Соединённых Штатов с Мексикой - на фоне споров администрации с демократами в Конгрессе о строительстве пограничной стены. Разногласия по этому вопросу привели к "шатдауну" - частичному закрытию федеральных правительственных учреждений из-за отстутствия утверждённого бюджета.

О предстоящей поездке Трампа сообщила в твиттере его пресс-секретарь Сара Сардерс. По её словам, президент намерен встретиться "с теми, кто несет службу на передовой линии". Ситуацию на южной границе - в связи с наплывом беженцев - Сандерс охарактеризовала как "гуманитарный кризис" и "кризис национальной безопасности".

Те же определения использовал сам Трамп, проанонсировав в твиттере своё обращение к нации о ситуации на границе. Оно состоится вечером во вторник.

Ранее в прессе со ссылками на источники в Белом доме появились сообщения, что Трамп может объявить режим чрезвычайной ситуации и выделить средства на строительство стены в обход Конгресса.

Сооружение стены на границе с Мексикой - одно из предвыборных обещаний Трампа. Накануне в твиттере президент написал, что стена не обязательно должна быть бетонной, она может быть сооружена из стали.

Демократы, которые контролируют Палату представителей Конгресса, возражают против выделения средств на строительство стены, утверждая, что её сооружение "аморально" и, кроме того, не поможет борьбе с нелегальной миграцией. Трамп, в свою очередь, возражает против проектов бюджета, которые не предусматривают строительства стены. "Шатдаун" продолжается с 22 декабря.