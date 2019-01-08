Патриарх Кирилл в последние дни упоминался чаще всего в связи с битвой за томос и автокефалию.

Однако на Рождество он решил разнообразить повестку и в интервью телеканалу "Россия-1" заговорил об опасности новых информационных технологий.

Вот его слова на официальном сайте Московского Патриархата:

Я не против технического прогресса, совсем нет! Достаточно вспомнить историю: древние русские люди сбросили своего бога Перуна в воды Днепра. Было разрушение язычества, а Перун кто? Это бог грома, молнии, это аналог Зевса. А через несколько столетий христианин Михайло Ломоносов стал изучать явление атмосферного электричества. Вот что такое христианство! Христианство не может быть против науки, против научного прогресса, потому что вся история развития науки связана с христианским культурным контекстом. Именно в недрах христианской Европы и развивались научные знания.

Но вот что вызывает озабоченность. Я уже как-то имел возможность публично об этом говорить и еще раз повторю. На человека оказывают сильное влияние два обстоятельства, два целеполагания. Одно — это удобство, и второе — это удовольствие. Удобство и удовольствие достаточно мощно определяют наши мысли, наш образ действий. Те же самые гаджеты — это удобно, это открывает путь к удовольствиям, и в этом смысле гаджет очень привлекателен. Но ведь мало кто знает, а, может быть, даже знают, но не придают этому большое значение: всякий раз, когда вы пользуетесь гаджетом, хотите вы этого или не хотите, включаете вы геолокацию или не включаете, кто-то может точно знать, где вы находитесь, точно знать, чем вы интересуетесь, точно знать, чего вы опасаетесь. Поэтому всемирная сеть гаджетов дает возможность осуществлять вселенский контроль над человеческим родом. И если не сегодня, то завтра могут появиться и методология, и технические средства, которые обеспечат не просто доступ к этой информации, а использование этой информации. Вы представляете, какая власть будет сконцентрирована в руках тех, кто владеет знаниями о том, что происходит в мире? Начиная от беседы двух подружек на безобидные темы и кончая серьезными переговорами людей, которые строят стратегию жизни, обсуждают планы в области экономики, политики и так далее... Так вот, контроль из одной точки — это предвестие пришествия антихриста, если говорить о христианском взгляде. Антихрист — это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род. Значит, сама по себе структура представляет опасность. И не должно быть единого центра, по крайней мере в обозримом будущем, если мы сами не хотим приблизить апокалипсис.

Поэтому гаджеты хорошо с точки зрения удобства и удовольствия, но с точки зрения контроля над человеческой личностью — это опасное дело. Вот об этом Церковь должна говорить, сознавая, что она навлекает на себя хоть и не праведный, но очень ярко выраженный гнев. Нас будут обвинять в том, что мы против прогресса, что мы ретрограды, но на самом деле речь идет не о научно-техническом прогрессе, а речь идет о развитии системы, которая направлена на контроль человеческой личности в глобальном масштабе. Вот против этого Церковь выступает.

Дальше было неизбежное "соцсети высмеяли".

Андрей Клукин:

Интересно. Вообще сюжет! Фиксирую за собой;). ПРИШЕСТВИЕАНТИХРИСТА В ФОРМАТЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА. если, конечно, я верно истолковал слова патриарха.

Тут не поспоришь, если что нас и сметёт - это 100% ИИ.

Игорь Лобунец:

Гундяев (партийная кличка - патриарх Кирилл) объявил сотовые телефоны сатанинским изобретением. Мол, будешь ходить по улице со смартфоном - накликаешь апокалипсис. Добро пожаловать в средневековье, граждане!

Илья Варламов:

Если вы читаете эту новость с гаджета, то у патриарха Кирилла для вас плохие новости!

Кирилл Шулика:

Пока украинская церковь получала томос, Патриарх Кирилл говорил об антихристе, который родится в Интернете. То есть он считает, что зря нам Ельцин Интернет провел.

Андрей Мальгин:

Да-да-да! А вот под зависимость от телепропаганды попасть не грех. Это дело благое, не то что богомерзкий "обмен информацией" в интернете.

Игорь Эйдман:

Некто Гундяев, именующий себя патриархом Кириллом, заглянул в интернет и буквально наткнулся на торчащие оттуда огромные рога грядущего антихриста: «Всемирная сеть гаджетов дает возможность осуществлять вселенский контроль над человеческим родом...Антихрист — это та личность, которая будет во главе Всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род" (из рождественского интервью "патриарха").

Многие удивляются, мол, совсем из ума старик выжил. Нет, возражу, с ним все в порядке. Он очень толковый маркетолог, хорошо знает свою целевую аудиторию и адресно работает на нее. Одичавшие в рыночных джунглях советские старухи, диванно-пивные телепатриоты, умученные "мировой закулисой" конспирологи, "жертвы облучения" с алюминиевыми мисками на головах, темные и агрессивные обрядоверцы; все они охотно поверят в подобный бред. Послушав такое, они еще резвее потащат в РПЦ свои кровные денежки, ища защиты от вездесущего интернет-антихриста.

При Гундяеве РПЦ окончательно превратилось в сообщество "темных людей". Вот на них он и работает.

Борис Вишневский:

С одной стороны, хочется покрутить пальцем у виска.

С другой - хочется спросить: почему автора этого, с моей точки зрения, мракобесного бреда, с его яхтами, самолетами, нанопылью в квартире и исчезающими часами, показывают по федеральному телевидению и почему его охраняет ФСО?

И с какого перепугу в светском государстве на это идут мои налоги?

Мои православные и уважаемые мной друзья, что скажете?

Евгений Шестаков:

И когда Кирилл, презирая тормоза, вдруг говорит в рождество о том, что интернет и гаджеты - предвестники антихриста, то даже тихоходки в ковре делают неторопливый фейспалм.

Владим Владимыч, этот поп дует в реверс, его надо менять на кого-то из Запашных, пора пришла. Вы тянете страну в пятнадцатый век, это почти нормально, он тянет в третий, это апофеоз неизлечимости и явно сверх ваших планов. Просим твердой руки, погрузите в старца, проверните и отключите. А то ведь намолит. Упадет все <к чёрту> до десяти килобит, а у меня хуавей 306 тысяч баллов в бенчмарке, жалко.

Фёдор Крашенинников:

Ну все, теперь в православной стране России резко упадет трафик, народ массово начнет отказываться от гаджетов, ха-ха!

На самом деле - нет.

Еще один повод убедиться, насколько всем плевать на мнение тов.Гундяева.

Андрей Десницкий:

Говоря об опасностях интернета и гаджетов, нужно не забывать, что много лишнего стали писать уже тогда, когда был изобретен алфавит и отброшены старые добрые клинописные таблички. В них лишней болтовни не было точно: не для того десять лет учили клинопись и месили глину!

А вообще молодежь не была испорченной только тогда, когда сидела у костра и долгими зимними вечерами слушала Сказителя. Все эти зарубки, узелки, пиктограммы - вот где корень разврата!