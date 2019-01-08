В Пекине в результате нападения на школу ранены 20 детей

В Пекине в результате нападения ранены 20 учеников одной из начальных школ. Все они доставлены в больницу, трое детей получили тяжелые травмы. Нападавший задержан полицией, передаёт Reuters. Его личность и мотивы поступка устанавливаются.

Других подробностей нападения местные власти не сообщают. Полиция отказалась комментировать происшествие. По информации в социальных сетях, дети получили ножевые ранения в голову. В то же время, по словам врачей, как передаёт агентство Синьхуа, их жизни ничто не угрожает.

Насильственные преступления против детей – редкость в Китае. Однако в последнее время произошло несколько подобных инцидентов. В конце июня в Шанхае вооруженный ножом мужчина напал на детей возле одной из школ. В результате два ребёнка погибли, еще один школьник был ранен. Выяснилось, что напавший на детей приехал в Шанхай, но не смог устроиться на работу и хотел таким образом отомстить обществу.

В конце апреля в китайской провинции Шэньси мужчина напал с ножом на детей неподалеку от здания школы. В результате погибли 7 школьников. В январе 2017 года на юге Китая неизвестный убил ножом 12 детей. Недавно он был казнен.