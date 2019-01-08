Госсекретарь США посещает Ближний Восток. Главная тема - Иран

Госсекретарь США Майк Помпео отправился во вторник в турне по Ближнему Востоку. Главная тема визита - обсуждение противодействия Ирану.

Отвечая вечером в понедельник на вопросы журналистов на борту самолёта, госсекретарь заявил, что Соединённые Штаты создают коалицию для противодействия Ирану, который он назвал "крупнейшим государством-спонсором терроризма" в мире. По словм Помпео, США и их союзники в регионе будут добиваться того, чтобы Тегеран прекратил вмешиваться в дела других государств и поддерживать радикальные группировки, такие как "Хезболлах". Главная цель, подчеркнул госсекретарь - не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

Речь в ходе визита пойдёт также о ситуации в Сирии и о борьбе с терроризмом после вывода американских войск из этой страны. Помпео подтчердил, что Соединённые Штаты намерены вывести 2 тысячи своих военнослужащих из Сирии, однако отказался говорить о сроках.

Как говорится в сообщении Госдепартамента, Помпео начнёт свой визит во вторник с посещения Иордании. Затем он отправится в Каир, где выступит с речью о политике США на Ближнем Востоке. Госсекретарь посетит также страны Персидского залива - Бахрейн, Катар, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Оман и Кувейт. Как подчеркивается в сообщении, во время визита в Эр-Рияд Помпео надеется получить от саудовских властей новую информацию об убийстве журналиста Джамаля Хашшоги. Посещения Израиля программа турне в этот раз не предусматривает. Помпео пробудет на Ближнем Востоке до 15 января.

Соединённые Штаты в прошлом году вышли из так называемой "ядерной сделки" с Ираном, обвинив Тегеран в нарушении её условий, и возобновили действие санкций против Ирана. Страны ЕС, а также Россия и Китай, однако, не согласились с этим решением Вашингтона.