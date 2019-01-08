7 человек погибли из-за сильного снегопада в Альпах

Не менее семи человек погибли из-за сильного снегопада, который прошел над частью Южной и Центральной Европы, передает Би-Би-Си. Большинство погибших — лыжники, найденные мёртвыми под лавинами в Альпах.

Сообщается, что двое лыжников из Германии попали под лавину в горах Форальберг на западе Австрии. Их нашли мёртвыми. Еще один человек погиб из-за лавины в регионе Понгау к югу от Зальцбурга.

Сильные снегопады также обрушились на южную Германию: в Баварии лыжник умер из-за упавшего на него дерева, под снегом мертвой также нашли женщину, которая каталась на лыжах в Тайзенбергских горах.

Двое человек погибли в итальянских Альпах: спасатели нашли их тела в горах недалеко от Турина.

Сообщается, что еще несколько человек пропало без вести.

В австрийских и итальянских Альпах возможность схода лавин остается высокой. В связи с этим, региональные власти закрыли некоторые участки дорог в горах и призвали лыжников не кататься вне обозначенных трасс.

Ожидается, что сильный снегопад будет идти до четверга над Южной Германией, Австрией и Италией. Снег дошел до южной части Апеннинского полуострова: белым от снега стал, например, вулкан Везувий под Неаполем. В Баварии из-за снегопада с перебоями работает железнодорожное сообщение, а некоторые школы закрылись.