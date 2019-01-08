В Орле 70 тысяч горожан остались без водоснабжения

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что произошедшее ночью аварийное отключение холодного водоснабжения в областном центре стало самой крупной за последние годы аварией в системе жизнеобеспечения города. Более семисот многоквартирных домов и 70 тысяч человек остались без воды.

По словам губернатора, без воды осталиь пять поликлиник, две больницы, 13 школ и 31 детский сад. Отключение подачи воды поставило под угрозу работу нескольких городских котельных, написал Клычков в Инстаграме.

В течение ночи была организована доставка воды, были определены два десятка мест раздачи питьевой воды.

Областной губернатор обещает, что к концу дня водоснабжение будет полностью восстановлено.

Точных статистических данных об аварийности жилищно-коммунальном хозяйстве России нет, но по отдельным публикациям в официальной прессе, ежегодно Генеральная прокуратура возбуждает примерно 700 - 800 уголовных дел по результатам проверок коммунальных служб.