Эрдоган подверг критике высказывания советника Трампа о курдах

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудил в Анкаре с советником президента Турции Реджепа Эрдогана ситуацию в Сирии и планы США вывести своих военных из этой страны. Главное внимание было уделено судьбе сирийских курдов - союзников США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Вашингтон добивается от Турции гарантий безопасности для курдов после вывода американских войск.

По сообщению агентства Associated Press и турецких СМИ, запланированная ранее встреча Болтона с самим Эрдоганом не состоялась, что может свидетельствовать об отсутствии согласия между сторонами. Ранее Эрдоган назвал высказывания Болтона по вопросу о сирийских курдах "серьёзной ошибкой". Эрдоган заявил, что его страна - не враг курдам, но намерена бороться с курдскими вооружёнными формированиями в Сирии, которые в Турции считают террористическими. По словам президента Турции, продолжается подготовка военной операции на сирийской территории.

Ранее в ходе визита в Израиль Болтон назвал обеспечение безопасности курдов "условием" вывода войск США из Сирии. Президент Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео, однако, прямо не говорили о таком условии, подчеркнув лишь, что войска будут выводиться постепенно, без спешки.

Курдские вооружённые отряды контролируют северо-восточные районы Сирии. Они при поддержке международной коалиции во главе с США ведут борьбу с отрядами "Исламского государства".