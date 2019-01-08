На плакате в историко-патриотическом парке "Россия — моя история" на ВДНХ в Москве заклеили даты, связанные с масштабными кризисами при президентстве или премьерстве Владимира Путина. На это обратил внимание один из посетителей выставки.

На плакате заклеены даты гибели подводной лодки "Курск" в августе 2000 года, захвата террористами Театрального центра на Дубровке в октябре 2002 года, теракта в Беслане в сентябре 2004 года и начала военного конфликта с Грузией в 2008 году.

Представитель пресс-службы проекта "Россия — моя история" в интервью телеканалу "Дождь" подтвердил, что на выставке есть баннер с заклеенными датами. По его словам, плакат не является частью экспозиции.