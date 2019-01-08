Государственные учреждения Туркмении, в том числе школы, сменили портреты президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает Радио Азатлык. Вместо портретов президента с чёрными волосами бюджетников обязали закупать его изображения с сединой. Портреты "прошлого сезона", на которых президент изображен с чёрными волосами, теперь продаются со скидкой.

Как сообщает корреспондент Азатлыка, в школах портреты были заменены в прошедшие выходные. Обновление портретов в госучреждениях Туркмении в последнее время носит систематических характер, отмечает издание.

Все помещения госучреждений, в том числе школы, больницы, санатории, министерства, хякимлики (администрации глав регионов), местные органы самоуправления, правоохранительные органы, спортивные объекты и концертные залы, а также аэропорты и салоны самолетов должны иметь портрет президента страны.

В августе президента Туркмении Бердымухамедов стал появляться на публике с сединой впервые с 2006 года, когда он стал президентом. До начала исполнения президентских полномочий он также был с проседью, отмечает Азатлык.

Портрет седого президента теперь стоит в Туркмении 5 манатов — около 95 рублей. А президента с чёрными волосами — 4 маната — около 76 рублей.

В марте 2018 года в Дашогузской области Туркмении сотрудники служб безопасности начали обход жилых домов, в поисках оскорбительного с их точки зрения использования газет с фотографиями главы государства — например, в виде туалетной бумаги.

В конце 2017 года нескольких школьников в области арестовали за оскорбление портрета президента. По утверждению источника Азатлыка, учащиеся получили по 3-5 лет тюремного заключения.