В Калининграде заработал плавучий терминал для сжиженного газа

В Калининградской области введён в эксплуатацию плавучий терминал для регазификации сжиженного газа, который сделает возможными его поставки в регион в обход Литвы и Белоруссии. В церемонии открытия участвовал президент России Владимир Путин, сообщает агентство Интерфакс.

По словам руководителя компании "Газпром" Алексея Миллера, газ в Калининградскую область продолжат поставлять газопроводом Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград. Но благодаря терминалу, который получил название "Маршал Василевский", у региона появится резервная инфраструктура, которая обеспечит его энергетическую независимость.

По данным "Интерфакса", терминал в Калининградской области сможет перерабатывать почти четыре миллиарда кубометров газа в год, что превышает потребности региона в этом топливе.

Открытие "Маршала Василевского" повлияет на энергетическое положение граничащих с российским анклавом стран, полагают польские и белорусские эксперты.

Для Варшавы калининградский терминал сжиженного газа — конкурент недавно введеному в эксплуатацию газопорту в Свиноуйсьце. Из-за газовой инфраструктуры в Калининграде появится еще один возможный поставщик сжиженного газа в регионе Балтийского моря, пишет "Газета Выборча".

В свою очередь в Белоруссии эксперты заявляют о возможном снижении налоговых обязательств "Газпрома": сейчас российская компания перечисляет в бюджет страны деньги за транзит газа в Калининград через Белоруссию. Однако, как заявила в интервью белорусской службе Радио Свобода эксперт в области энергетики Татьяна Манёнок, потери белорусского бюджета в таком случае не должны быть значительными.