Стрелял из пушки, не попал в Эрмитаж. Как Путин съездил в Петербург

На новогодних каникулах президент России Владимир Путин отправился в Петербург, где посетил Петропавловскую крепость. За одну поездку президент дал интернет-сообществу сразу несколько поводов для шуток, став героем многочисленных мемов в социальных сетях.

За время визита Путин:

Вспомнил, что получил звание лейтенанта в советской армии, и имеет военно-учётную специальность командира взвода управления гаубичной артиллерии. (В официальной биографии об этом не упомянуто, но обучение общевойсковым дисциплинам и специальности командира взвода артиллерии указаны на бывшем сайте СПГУ, где в советское время учился Путин).

Успокоил расплакавшуюся девочку, которая, предположительно, хотела с ним сфотографироваться.

Вморозил монетку в свинью-копилку и загадал желание (которым с публикой не поделился).

Захотел пойти в Эрмитаж, но узнал, что у музея в понедельник – выходной.

Из Петербурга Путин отправился в Калининград, где посетил ПХГ – подземное хранилище газа.

Реакции в сетях на поездку Путина в Петербург:

Леонид Гозман: "Но интересен не этот факт его биографии, который совсем не интересен — мало ли кого чему учили на военных кафедрах. А интересно то, что даже когда он говорит правду, ему не верят. И в то, что из машины сфотографироваться с расплакавшейся девочкой он вышел просто так, без задней мысли и не по совету пиарщиков, не поверит никто и никогда – из тех, разумеется, кто способен сам выбирать, во что верить, а во что не верить.



Ему, наконец, стали приходить счета. За амфоры, за подставных рыбаков и прочих на встречах с народом, за наши войска, которых нет в Крыму, за Боинг, который сбили не мы, за двадцать почти лет вранья — не только его личного, но всей его системы. Для думающей части страны, чтобы он ни сказал — белый шум.

Интересно проходит диалог национального лидера с подведомственным народом".