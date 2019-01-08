Ингушскому ОМОНу на Новый год подарили пол ящика мандаринов

Сотрудники ингушского отряда ОМОН рассказали, что на Новый год Министерство внутренних дел России подарило им половину ящика мандаринов на 52 человека.

За подарком полицейские проехали 130 километров на двух машинах из Магаса в пригород Грозного Ханкалу. Сотрудники ОМОН отмечают, что для того чтобы забрать мандарины, было выделено пять человек личного состава в экипировке и с автоматами. Полицейские заявили о низком уровне МВД.

В августе 2018 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о поставках продуктов для Росгвардии. В нём утверждалось, что товары для нужд сотрудников закупаются по троекратно завышенным ценам, а глава ведомства Виктор Золотов украл миллиарды рублей.