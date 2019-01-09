Эксперты ОЗХО изучают информацию о возможной химатаке в Алеппо

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в начале января направила в Сирию новую группу экспертов в связи с предполагаемой химической атакой в Алеппо 24 ноября 2018 года.

Представитель организации отметил, что ОЗХО следит за ситуацией в Алеппо с момента получения информации о возможном применении химического оружия. Первая группа экспертов ОЗХО была направлена в Сирию ещё в начале декабря для сбора данных и консультаций с сирийскими властями.

24 ноября, сирийские власти обвинили повстанцев в химической атаке в Алеппо, целью которой стали мирные жители. Государственное информационное агентство SANA сообщило о 104 пострадавших. Утверждается, что у них симптомы отравления хлором. В Министерстве обороны России утверждали, что огонь вёлся из района, контролируемого вооружённой оппозицией, и что при обстреле снарядами с отравляющими веществами пострадали 46 человек, в том числе 8 детей. Представители сирийских повстанцев назвали обвинения Москвы и Дамаска "ложью", призванной открыть путь для наступления на занимаемые оппозицией районы.

В ответ на предполагаемую химатаку Россия нанесла воздушные удары по целям в провинции Идлиб, что поставило под угрозу хрупкое перемирие в регионе. Ранее в сентябре Турция и Россия заключили соглашение, которое остановило операцию Москвы, Тегерана и Дамаска в Идлибе, где располагаются десятки тысяч бойцов вооруженной оппозиции.

В ходе войны в Сирии, по данным ООН, не раз применялось химическое оружие, однако в подавляющем большинстве случаев, как установили эксперты, его применяли войска президента Башара Асада, а не его противники.