Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики и ВВП России

Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз по росту темпов мировой экономики в 2019 году - с 3 до 2,9 процента. Тенденция на ослабление затронет и Россию, чей внутренний валовый продукт вырастет на полтора процента. Это на 0,3 процентных пункта меньше, чем Всемирный банк прогнозировал в июне.

В опубликованном 8 января обзоре "Перспективы развития мировой экономики", Всемирный банк отмечает снижение объемов международной торговли, сокращение инвестиций и повышенную напряженность в торговых отношениях.

"Замедление или отмена структурных реформ в Азербайджане, Армении, Белорусии, Турции и Украине вызовет рост политической неопределенности, а усиление напряженности вокруг Сирии или Украины способно привести к введению новых санкций и подрыву доверия к региону",— говорится в докладе.

В новом прогнозе также снижены цены на нефть. Ожидается, что в 2019 и 2020 годах баррель нефти будет стоить в среднем 67 долларов, что на 2 доллара ниже, чем прогнозировалось в июне.

Минфин России в конце декабря ожидал рост ВВП России в 2019 году на уровне 1,3 процента.

Ранее Всемирный банк в специальном докладе по России отмечал, что рост российской экономики на уровне 3 процентов будет только к 2028 году.

Всемирный банк публикует доклад "Перспективы мировой экономики" дважды в год - в январе и в июне. Эксперты анализируют ключевые аспекты глобальной макроэкономической конъюнктуры и их влияние на государства - члены организации.