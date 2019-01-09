Суд в Токио отказался освободить Карлоса Гона под залог

Суд в Токио сегодня отказался освободить под залог бывшего директора холдинга Renault – Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона. Он был арестован 19 ноября по обвинению в финансовых махинациях. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Соответствующий запрос был подан адвокатами Гона во вторник, 8 января, сразу после судебного заседания, на котором защита потребовала объяснить, на каких основаниях арест главы Renault был продлен до 11 января. Суд заявил, что принял такое решение из опасений, что Карлос Гон может бежать из Японии или уничтожить улики.

Сам Гон на вчерашнем заседании категорически отверг все выдвинутые против него обвинения, а арест назвал несправедливым. Он, в частности, заявил, что никогда не скрывал доходов от японских налоговых органов.

Именно это, по словам его адвоката, и послужило главной причиной отказа в удовлетворении ходатайства об освобождении под залог.

Кроме обвинений в неуплате налогов прокуроры также обвиняют Гона в том, что он компенсировал собственные потери от финансовых операций на сумму 17 миллионов долларов за счет средств корпорации Nissan.

Карлосу Гону грозит до 20 лет лишения свободы.