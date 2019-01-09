Бывший министр энергетики Израиля Гонен Сегев признал себя виновным в шпионаже в пользу Ирана. Он заключил досудебную сделку со следствием, согласно которой будет приговорен к 11 годам тюремного заключения. Суд должен утвердить это соглашение в феврале, сообщает newsru.co.il.
По данным следствия, бывший израильский министр был завербован офицером иранской разведки, работавшим под прикрытием в посольстве Ирана в Нигерии, в 2012 году. Сегев в это время жил в Нигерии. После вербовки политик дважды посещал Иран, несмотря на то что граждан Израиля не пускают в страну.
Чтобы получить информацию, запрошенную своими кураторами в иранской разведке, Сегев поддерживал контакты с израильтянами, имеющими отношение к спецслужбам, обороне и дипломатии, пишет газета "Едиот ахронот". Никаких чувствительных данных ему передать не удалось, утверждают спецслужбы страны.
- Сегев был избран в израильский парламент Кнессет депутатом от правой партии "Цомет" в 1992 году. В 1995 году он стал министром энергетики и инфраструктуры в правительстве Ицхака Рабина. Критики политика считали, что пост министра он получил в обмен на голос за принятие соглашений в Осло, признающих право арабов на автономию в Палестине.
- В 2003 году Сегев снял в Гонконге 20 387 шекелей со своей банковской карточки и заявил, что карта была украдена. Ему грозили 3 месяца тюрьмы за мошенничество. В 2004 году он был арестован за попытку провезти в Израиль 32 тысячи таблеток экстази. Бывший министр заявил, что был уверен, что везёт конфеты M&M's. При задержании Сегев пытался избежать осмотра с помощью переписанного карандашом дипломатического паспорта. В 2005 году он был приговорён к 5 годам тюрьмы, но отпущен на свободу в 2007 году.
- Иран на официальном уровне не признаёт право на существование Израиля как государства.
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