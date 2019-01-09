Бывший министр энергетики Израиля Гонен Сегев признал себя виновным в шпионаже в пользу Ирана. Он заключил досудебную сделку со следствием, согласно которой будет приговорен к 11 годам тюремного заключения. Суд должен утвердить это соглашение в феврале, сообщает newsru.co.il.

По данным следствия, бывший израильский министр был завербован офицером иранской разведки, работавшим под прикрытием в посольстве Ирана в Нигерии, в 2012 году. Сегев в это время жил в Нигерии. После вербовки политик дважды посещал Иран, несмотря на то что граждан Израиля не пускают в страну.

Чтобы получить информацию, запрошенную своими кураторами в иранской разведке, Сегев поддерживал контакты с израильтянами, имеющими отношение к спецслужбам, обороне и дипломатии, пишет газета "Едиот ахронот". Никаких чувствительных данных ему передать не удалось, утверждают спецслужбы страны.