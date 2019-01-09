"Почта России" начнёт взимать пошлину за зарубежные товары

В среду 9 января начал работу пилотный проект, в рамках которого "Почта России" будет взимать пошлину на импорт зарубежных товаров непосредственно при оформлении заказа, передает "Коммерсантъ". С 1 января россиян обязали оплачивать налог от покупки за рубежом товаров, чья стоимость превышает 500 евро.

Система технически разработана совместно с Федеральной таможенной службой, сообщает "Коммерсантъ". Вместе с её введением, клиенты "Почты России" начнут оплачивать пошлину банковской картой во время оформления онлайн-заказа.

Представители частных компаний, оказывающих почтовые услуги заявляют, что проект фактически сделал "Почту России" монополистом на рынке поставок товаров из-за рубежа. Так, по определению приказа Минфина от 28 декабря, взимать пошлину могут только уполномоченные операторы почтовой связи. Кроме "Почты России" других компаний с таким статусом нет. Но в министерстве финансов планируют включить и другие компании в соответствующий реестр, пишет "Коммерсантъ".

Из-за монополии могут вырасти цены и увеличиться сроки реализации заказов, считает председатель Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. В компании "Яндекс.Маркет", в свою очередь, заявили, что готовы приспособиться к любым нововведениям, которые облегчат приобретение покупателями товаров.

В конце 2018 года в России вдвое снизили порог для беспошлинного ввоза товаров: сейчас он установлен на отметке 500 евро. Налог в размере 30% от стоимости обязаны оплачивать клиенты, которые в течении месяца сделали заказы на сумму, превышающую этот порог. В 2020 году лимит снизят до 200 евро, но его привяжут к отдельным заказам, а месячный порог будет отменён.