Tesla сбила робота из Перми – и это, скорее всего, рекламный ход

Российская компания Рromobot, которая занимается разработкой говорящих роботов-консультантов, сообщила, что одного из ее роботов сбил на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе беспилотный автомобиль "Тесла". Если верить пресс-релизу компании, один из роботов, которых транспортировали в выставочный павильон "своим ходом", "отклонился от маршрута" и выехал на полупустую парковку, где и встретился с другим носителем искусственного интеллекта. В Сети "битва роботов" стала поводом для множества шуток и комментариев в духе "будущее уже здесь".​

Анна Качкаева

Знаменитое "попал под лошадь" в новом цифровом мире! В Лас-Вегасе один робот сбил другого. Участники ДТП - Тесла и наш пермский Промобот (создатель и гендиркомпании Олег Кивокурцев). Робот приехал на Consumer Electronic Show - 2019, где представляют сервисную робототехнику (робот- консультант, консьерж, сотрудник торгового центра, робот с функцией распознавания эмоций и даже робот-танцующи). Вот что написано на странице Промобота в фб (там же и видео) https://www.facebook.com/promobot: "...за два дня до начала выставки произошло досадное происшествие - во время транспортировки робот выехал на проезжую часть и его сбил автомобиль Tesla. Случай попал в мировые СМИ и привлёк внимание общественности. Робот, в результате падения, значительно пострадал и не сможет принять участия, однако на стенде компании будут другие шесть" Так что в отличие от Бендера, увы, все-таки не "отделался легким испугом") Но какой пиар!

​Кирилл Мартынов

Вчера на выставке электроники в Лас-Вегасе беспилотный автомобиль Маска сбил на парковке рекламного робота. Говорят, что насмерть. Началась война машин.

Данила Поперечный

<Надо же, как> они своих гасят

Олег Козырев

То, что российский робот гуляет по проезжей части это я понимаю. Не понимаю, как Тесла после столкновения продолжила ехать. Все же авто с автопилотом напрягают пока. Собьют и не остановятся

Игорь Якименко

Среди навыков, переданных пермскими разработчиками своему роботу, оказался и такой. Переходить дорогу не глядя в неположенном месте.

Андрей Козлов

Наш не виноват. Он вообще по всем правилам ПДД, мало того что светился всеми огнями, я здесь, так ещё и двигался навстречу движению по обочине, не отходя от неё дальше чем на метр. И ещё во время столкновения наш стоял.

​Глеб Павловский

и у меня в Лас-Вегасе бывали неприятности. Нечего русскому туда соваться, скажу

Марина Струпинская

Я б сказала что он бросился под машину в попытке совершить самоубийство.

Многие, впрочем, заподозрили, что происшествие было срежиссировано. Джордж Калдера, который утверждает, что в этот момент ехал в "Тесле" в качестве пассажира, рассказал Daily Mail, что перевел машину на автопилот, чтобы посмотреть, как она будет себя вести, после чего она пришла в движение и сбила робота. Однако издание Electrek в колонке, посвященной разбору этого ДТП, утверждает, что автопилот "Теслы" не является полностью автономной системой - он несет вспомогательные функции, в то время как поведением автомобиля все равно управляет водитель. К тому же эта система предназначена исключительно для поездок по шоссе и другим явным образом размеченным дорогам, в то время как на видео машина едет по парковке.

По мнению некоторых пользователей, машина в видеоролике даже не задевает робота, а падает он потому, что его потянули за веревку, к которой он был привязан.

Пермский робот становится жертвой ДТП не впервые. В феврале 2015 года на него наехал на достаточно большой скорости автомобиль "Шевроле Круз". Происшествие запечатлел видеорегистратор в машине директора компании Promobot Олега Кивокурцева, который опубликовал ролик в соцсетях и обратился к пользователям с просьбой помочь найти виновника аварии, однако хозяин "Круза" так и остался неизвестным.



Пользователи пермского форума Teron обратили тогда внимание на ряд деталей, которые, по их мнению, указывают на постановочный характер ролика:

BpeguH

Очевидно, что PR.

1. Робота выставили прямо на дорогу, хотя могли поставить у входа.

2. По таким закоулкам только конченый идиот будет так быстро ездить. (Хотя, учитывая марку и модель авто...)

3. Почему сразу не погрузили робота?

4. Где вообще транспорт, на котором собрались его везти?



Очень смущает несоответствие фото и видео. На фото робот стоит на гидравлической тележке, что намекает нам на его значительную массу, но на видео робота несут легко и непринужденно. Далее, робот не в состоянии продавить гребни мягкого снега и пытается завалиться на бок, рабочие поправляют его, словно это пустая картонная коробка. В момент наезда авто (1:03-1:05) робот с легкостью отлетел и в HD качестве можно увидеть момент, когда водитель нажал на педаль "газа", о чем говорит нам увеличение выхлопа. В подобной ситуации ступор на пару секунд гарантирован и водитель как минимум уберет ногу с педали.



Я так понимаю, робот не был готов к показу и попросту решили инсценировать данную ситуацию. Бить робота целиком не стали и выставили пустой корпус. В статье указано 8 часов автономной работы, а для этого нужен как минимум автомобильный аккумулятор, вес которого вкупе с весом остальной "начинки" робота и разумным размещением центра тяжести в нижней части, никак не может спровоцировать опрокидывание на мягком снегу, о чем написано выше.

ДТ-ТБ

Добавлю пару копеек.

На стоянке видеорегистраторы как правило не работают, т.к. отключается зажигание, а следовательно питание в прикуривателе.

Либо регик стоял в старющем авто, у которого питание на прикуриватель не отключается, либо спецом включили.

Но и эта авария не была для робота первой: до того, в ноябре 2014 года, он пострадал от ДТП в Красноярске, где, как утверждал сайт "Русские дороги", "катался по тротуару с рекламной целью" и попал под колеса автомобиля "Ниссан", причем на дорогу его "сдуло ветром".

Компания Promobot регулярно использует истории о "сбежавшем роботе" для продвижения своих разработок. Два года назад издание vc.ru опубликовало колонку Ольги Будник, управляющего партнера рекламного агентства BOOM Communications, в которой подробно рассказывается о том, как выбранная стратегия позволяет роботу регулярно оказываться в центре внимания СМИ:

Команда проекта и плюс-минус наше поколение воспитаны на классической научной фантастике с ее этическими конфликтами, страхами и ожиданием нового этапа развития человечества — на Star Trek и его вариациях. В этой парадигме самостоятельные разумные роботы — одно из главных коллективных ожиданий. Мы решили на этом сыграть. <...>

И самое важное, что наши забавные истории заставляют СМИ поднимать более сложные и глубинные темы, например, о том, как люди относятся к роботам и почему никто до сих пор не озаботился разработкой законов, связанных с регулированием автономных машин.

Кампания Promobot даже удостоилась за этот оригинальный ход профессиональной награды в номинации "Лучший проект в области продвижения технологий будущего".

Александр Пастухов

BOOM Communications в 2017-м уже за это "Серебряного Лучника" дали, а люди всё ещё новости про Промобота бесплатно пишут)