СМИ: куратор расследования "российского следа" в США покинет пост

Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн в ближайшие несколько недель покинет свой пост. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники. Розенстайн курирует дело о вероятном вмешательстве России в выборы в США. Руководит расследованием спецпрокурор Роберт Мюллер.

Пресса сообщает, что заместитель генпрокурора уже сообщил президенту США Дональду Трампу и администрации Белого дома, что покинет вскоре после того, как в должность генерального прокурора вступит Уильям Барр.

Трамп неоднократно критиковал Розенстайна. Однако, по данным прессы, нет никаких признаков того, что замгенпрокурора покидает пост из-за критики президента.

Бывший генеральный прокурор США Джефф Сешнс подал в отставку в начале ноября прошлого года. В марте 2017 года он взял самоотвод по делу о "российском вмешательстве". После этого курировать расследование стал Розенстайн.

Обязанности генпрокурора сейчас исполняет Мэтью Уитакер. В начале декабря президент США предложил на пост генпрокурора Уильяма Барра. Слушания в Сенате, на которых обсудят кандидатуру на должность генпрокурора, назначены на 15 января.