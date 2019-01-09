Бывшего офицера спецслужб Узбекистана приговорили к 16 годам тюрьмы

Суд в Узбекистане приговорил бывшего полковника следственного управления Службы национальной безопасности (ныне Службы государственной безопасности) Нодира Туракулова к 16 годам тюрьмы. В частности, его признали виновным в злоупотреблении властью, вымогательстве и получении взяток. Об этом сообщает Радио Озодлик со ссылкой на источники, знакомые с материалами дела.

Правозащитники утверждают, что военная прокуратура Узбекистана ведет расследование в отношении Туракулова еще по нескольким статьям. В частности, бывшего офицера обвиняют в похищении людей, убийстве и применении пыток.

По данным СМИ, вместе с Туракуловым по делу проходили еще 12 человек, включая сотрудников госбезопасности, прокуратуры и милиции. О решении суда в отношении этих обвиняемых неизвестно.

Туракулова арестовали в январе 2018 года в Ташкенте. Незадолго до этого президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал управление Службы нацбезопасности Сурхандарьинской области, в котором служил Туракулов, за преследование бизнесменов.

Помимо прочего Туракулов вёл дело журналиста Бобомурода Абдуллаева. Его обвиняли в посягательстве на конституционный строй Узбекистана и разработке программы захвата власти в стране. Журналист во время следствия неоднократно сообщал о пытках, в которых, по его словам, принимал участие Туракулов. Суд освободил Абдуллаева в мае 2018 года, приговорив его к исправительным работам.

Генеральная прокуратура Узбекистана от комментариев отказалась.