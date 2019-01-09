Умер последний председатель Верховного совета СССР Лукьянов

В Москве умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов. Об этом РБК сообщила его дочь Елена Лукьянова. По её словам, причиной смерти стала тяжёлая болезнью.

Анатолию Лукьянову было 88 лет. Он родился в Смоленске в 1930 году. В 1943 году начал работать на оборонном заводе. В 1953 году закончил юридический факультет МГУ. После окончания университета работал в правительственных структурах. В 1961 году начал карьеру в аппарате президиума Верховного совета СССР.

В 1990 году, после избрания Михаила Горбачева президентом СССР, Лукьянов занял пост председателя Верховного совета. В 1991 году принял участие в создании ГКЧП, после чего был арестован. В 1994 году его амнистировали.

С 1994 по 2000 год Лукьянов входил в президиум центрального комитета КПРФ.