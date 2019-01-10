В районном центре Шимск Новгородской области 9 января пенсионеры перекрыли федеральную трассу. Это не первый и, видимо, не последний эпизод борьбы за спасение районных больниц, которые в бедных регионах России копят долги перед поставщиками лекарств и энергии и лишаются специалистов из-за низкой зарплаты. Пациентов становится меньше, но они все чаще обращаются за медицинской помощью, поскольку в основном это старики. Единственный выход, который увидели региональные власти, – оптимизация расходов на медицину. В ответ народ возмутился.

В поселке Шимск жители протестуют против закрытия круглосуточного стационара в районной больнице. 9 января около 40 шимчан собрались возле пешеходного перехода через федеральную дорогу, соединяющую Великий Новгород и Псков, в центре поселка. К ним тут же подходят сотрудники полиции, районный отдел которой находится в 100 метрах. Офицер призывает протестующих переместиться на другое место:

– Согласно 54-му федеральному закону вы обязаны проводить митинги в специально отведенных для этого местах и подавать уведомления заранее.

– А кто сказал, что у нас митинг? – спрашивает пенсионерка, участница стихийной акции.

Вокруг действительно не было ни одного флага или плаката. Зато были два представителя партии "Коммунисты России" из Великого Новгорода. Они утверждают, что узнали о готовящейся акции от самих жителей. Но при этом и сами критикуют реформу.

– В дальнейшем социальная напряжённость будет возрастать по всему региону, так как по задумке [губернатора Новгородской области Андрея] Никитина подобные закрытия больниц коснутся практически всех районов. Дальше неизбежно последует рост смертности. Я думаю, в самое ближайшее время акции протеста продолжатся и пойдут по нарастающей, – утверждает второй секретарь новгородской организации партии Алексей Загорский.

О том, что люди готовы в знак протеста перекрывать трассы, слухи ходили давно. 6 декабря на "Общественном телевидении России" вышел репортаж, в котором жительница Шимска Зинаида Романова пригрозила перекрыть дорогу Великий Новгород – Псков в знак протеста против присоединения Шимской ЦРБ к больнице в Сольцах. Она вместе с другими представителями инициативной группы собирала подписи под обращением против закрытия круглосуточного стационара. Всего собрали две тысячи подписей. В разговоре с корреспондентом Радио Свобода пенсионерка объяснила свое неприятие реформы:

– У меня муж – лежачий больной, самостоятельно передвигается только дома. Раньше он мог лечь в больницу на процедуры, а теперь мне придется заказывать такси каждый день и возить его на дневной стационар.

За несколько дней до вчерашней акции протеста пенсионерку вызывали на беседу в правоохранительные органы.

9 января новгородцы и правда решили перекрыть трассу. "Давайте прогуляемся", – говорит одна пенсионерка другой. Протестующие пошли по пешеходному переходу через дорогу, затем – обратно. Через пару минут на дороге появился регулировщик. Пока полицейские сдерживали людей, сотрудник ДПС разрешал проезд машин. После чего протестующие могли снова организованно перейти дорогу, попутно ругая полицию. Спустя 15 минут людям ходить надоело. Они подчинились требованию полицейских и перешли на площадь возле дома культуры в 50 метрах от дороги. Сотрудница МВД стала спрашивать фамилии участников акции. Протестующие начали возмущаться:

– Скажите, почему полиция записывает наши фамилии? Мы что, бандиты какие-то или что? В обычный день на улице ни одного полицейского не увидишь…

Вместо медицинской помощи – оптимизация

В 2018 году новый министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк начала реформу в медицине. В частности, она объявила в интервью областной государственной газете "Новгородские ведомости" о присоединении Мошенской, Батецкой и Холмской ЦРБ к Боровичской, Новгородской и Поддорской соответственно. Количество ставок узких специалистов на местах уменьшится, зато, по планам властей, усилится амбулаторный сегмент. На месте бывших ЦРБ откроются центры врачебной практики, появятся мобильные диагностические комплексы, будет развиваться телемедицина.

"Телемедицина даёт возможность одному врачу проконсультироваться у другого по конкретному пациенту, когда специалисты уже знают, о чём будут говорить. Данная практика применяется давно. Но необходимо было сделать её официальной, подкрепить юридически. Телемедицинская консультация тоже относится к ответственности врача – как компетентно он дал рекомендации, назначил лекарства, сделал заключение. Она теперь учитывается в тарифе ОМС", – отмечает в интервью областной газете Антонина Саволюк.

На местах, где сократят ставки узких специалистов и ликвидируют районные больницы, будет усилен первичный сегмент медицинской помощи. Власти утверждают, что фельдшеры и участковые врачи станут доступнее.

Но пока реформа сводится к простой оптимизации расходов и избавлению от долгов. За ближайший год областной Минздрав хотел ликвидировать задолженность за лекарства и коммунальные ресурсы. Но в декабре 2018 года на заседании правительства Новгородской области выяснилось, что это невозможно. По словам курирующего здравоохранение вице-губернатора Ольги Колотиловой, общий долг медицинских учреждений – около миллиарда рублей. А сократить задолженность, по словам министра Саволюк, удастся только на 50–100 миллионов рублей.

В конце декабря в сети появилось открытое письмо в поддержку реформы здравоохранения, которое подписали, по меньшей мере, десять руководителей медицинских и общественных организаций. Они названы "медицинским сообществом". Скан документа опубликован не полностью, и на просьбу журналистов издания "Новгород.ру" предоставить копию письма Минздрав региона ответил отказом.

В то же время в публичном доступе оказались письма и свидетельства совсем другого характера. После письма в поддержку бывшего главврача областной больницы появилось анонимное обращение от имени коллектива Боровичской ЦРБ против недавно назначенного главного врача Вадима Ледягина. На change.org появилась петиция против закрытия родильного отделения в еще одном районном центре, Демянске. Недовольны оптимизацией и в Окуловском районе – там постепенно сокращается число специалистов и экипажей скорой помощи. По словам жителей, на весь район осталось две машины скорой.

​Шимская Припять

В октябре и ноябре в Шимском районе прошли две встречи с министром здравоохранения Антониной Саволюк и губернатором Андреем Никитиным. Люди говорили, что боятся за свою жизнь из-за того, что экстренная помощь станет недоступной. В ответ их заверили, что не будут увольнять врачей, рассказывает член инициативной группы по сохранению больницы Татьяна Овсянникова. Она с единомышленниками собрала две тысячи подписей против закрытия круглосуточного стационара в Шимске. Не меньше людей беспокоит и судьба скорой помощи, которую теперь вызывают через новгородских диспетчеров.

– Я вчера свою выпускницу встретила. Она рассказала, что потеряла сознание, вызвали скорую. Через час и десять минут приехала. Она, говорит, уже пришла в себя, и тут скорая приезжает только. В другом случае женщине стало плохо, у нее была пневмония и сердце прихватило. Звонят в скорую – 10 минут только играет музыка, – говорит Овсянникова.

Ее слова подтверждает и бывшая главврач ЦРБ, фтизиатр Лилия Савенкова. Она работает в шимской медицине с 1969 года, но такое видит впервые:

– Если будет только дневной стационар, возможности лечиться больным из сельского населения не будет. Я вообще не знаю, кто это задумал. То ли наше новгородское здравоохранение, то ли министерство вообще. Скорую помощь надо вызывать через Новгород. Новгород дает команду на место. Спрашиваем – скоро будет скорая? Скоро, говорят. По три с половиной, четыре часа ждут люди. Такого никогда не было на селе.

На трехэтажном кирпичном здании Шимской ЦРБ с одной стороны написано "Миру – мир!", с другой – "1987". "Жители сами строили здание больницы. Мы называли это народной стройкой", – отметил руководитель Общественного совета Шимского района, журналист, пенсионер Николай Зорин.

Шимская ЦРБ обслуживала 12 тысяч жителей района. Внутри – идеальная чистота и тишина. В конце декабря Антонина Саволюк подписала приказ о ликвидации круглосуточного стационара больницы, которую присоединяют к Солецкой ЦРБ. Здесь осталось 17 коек дневного стационара. В новогодние каникулы работает только приемный покой с дежурной медсестрой и санитаркой. Рядом базируется единственный экипаж скорой помощи.

– По ночам здесь бывает страшновато. Нам досталось дежурство в новогоднюю ночь, – говорит медсестра Резида Ильина. – Сидим в огромном пустом здании, и вдруг входная дверь без пяти полночь как хлопнет!

Много людей я знаю, которые живут и здравствуют, потому что им была вовремя оказана здесь помощь

На втором этаже, где располагались круглосуточные палаты, кровати стоят уже без матрасов. В коридоре – пара кресел и картины, нарисованные благодарным пациентом. "Я это сравниваю с Припятью, которую покинули люди", – говорит медсестра. Сюда должна въехать поликлиника, здание которой закроют ради оптимизации расходов. А на третьем этаже расположен дневной стационар.

Рядом с новым зданием больницы расположено старое и неиспользуемое – одноэтажный дом с двускатной крышей. А поликлиника стоит в самом центре поселка Шимск на пути из Великого Новгорода в Псков. Местные жители говорят, что она очень удобно расположена: жителям деревень легко добираться пешком от автостанции. Что будет вместо нее в этом здании, пока неизвестно.

– Пусть строят в Старой Руссе, в Новгороде центры хорошие – мы только за. Но пусть сохранят районные больницы. Это самые близкие к людям места. Это уже доказала практика и жизненный опыт. Лично меня спасали в этой больнице, и дочку. Много людей я знаю, которые живут и здравствуют, потому что им была вовремя оказана здесь помощь, – рассказывает председатель районного общественного совета Николай Зорин.

"Скажите, что он умер до нашего приезда"

В маленьком здании, который местные называют то Домом культуры, то сельсоветом, на окраине села Мошенское 5 января собралось около 30 местных жителей, в основном пожилые. Они обсудили проблемы газификации и оптимизации здравоохранения. Перед ними выступила Анна Черепанова, председатель новгородского реготделения партии "Яблоко" и депутат думы Великого Новгорода:

– Добиться изменений можно только публично заявив о своих правах и через митинги.

Аудитория недоверчиво загудела.

– Да без толку все это! Уже решили без нас, – говорит местная жительница, пожилая женщина. – Мы не голосуем за них, они сами себя выбирают.

Инициатор обращений по оптимизации медицины Олег Андрианов и сам уже не верит, что можно изменить ситуацию, и называет свою же деятельность "говорильней":

– 25 декабря хотели Мошенскую ЦРБ прикрыть и на Боровичскую ЦРБ за 50 километров перевести медицинское обеспечение района. Но мы стали протестовать: я вот переписку веду, начиная от местных властей, заканчивая Путиным. До него, конечно, не доходит, потому что отписки пишет секретариат. На последнем собрании сказали, что до марта отложили. Потому что они оттягивают, чтобы народ успокоился.

Фельдшер приехала, при ней он и умер. Так она попросила: скажите, что он умер до нашего приезда

Анну Черепанову пригласили активные жители Мошенского. По словам активистов, писали во все инстанции и в партии. От ЛДПР из Москвы пришел ответ со словами поддержки, от остальных – ворох стандартных ответов чиновников. В "Яблоко" написали в последнюю очередь. Муниципальный депутат Анна Черепанова пообещала привезти в Мошенское федеральное руководство партии.

Олег Андрианов рассказывает о случаях вроде тех, что происходили в Шимском районе:

– Товарищ умирал, привезли его на станцию скорой помощи – не приняли. Пришлось звонить диспетчеру в Боровичи. Два часа ждали скорую, а он тут жил напротив станции. Фельдшер приехала, при ней он и умер. Так она попросила: скажите, что он умер до нашего приезда.

Активист показывает ответы на свои письма из прокуратуры и правительства. В одном из них – справка о зарплате медперсонала Шимской ЦРБ. Медсестра в среднем получает 14 тысяч рублей. Сотрудница в приемном покое утверждает, что не получает и этих денег. Для сравнения: на официальном портале новгородского Министерства здравоохранения опубликован отчет о выполнении майских указов Путина. По нему младший и средний медперсонал получает среднюю зарплату по Новгородской области – более 27 тысяч рублей.

Олег Николаевич сетует на состояние района, которым были неприятно удивлены даже беженцы из Донбасса: "Мне они говорят, мол, какие вы здесь нищие, мы даже вашим газом пользуемся, а у вас здесь и газа нет".

– До марта мы работаем все, а с марта, как говорят, нас присоединят к Боровичам. Круглосуточный стационар оставляют, но мы будем числиться в штате Боровичской ЦРБ, – рассказала медсестра Мошенской ЦРБ.

Медики в Мошенском работают в одном здании, в разных корпусах которого находятся поликлиника, больница и станция скорой помощи. Помещения недавно отремонтированы. При станции работает одна бригада.

– У нас люди уходят. К нам никто работать не хочет идти. У нас осталось четыре фельдшера. Километраж большой, от деревни до деревни далеко надо ехать, 60 километров в одну сторону, это больше часа, – говорит фельдшер скорой помощи.

Вроде нам объясняют, что это благо, но проходят годы – и мы убеждаемся в совершенно другом

В разговорах с корреспондентом Радио Свобода жители районов Новгородской области ни разу не высказались в поддержку реформы здравоохранения. Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, который посоветовал новгородскому губернатору максимально широко проводить информационную кампанию, похоже, был прав. Жители не поняли устремлений чиновников и почувствовали себя на местах брошенными. Часовые ожидания скорой помощи и связанные с невозможностью получить медицинскую помощь вовремя смерти не вселяют уверенности, что перестроенная система заработает лучше, чем старая.

– Еще есть такое опасение – это ведь не первая оптимизация. Вроде нам объясняют, что это очень хорошо, что это благо, но проходят годы – и мы убеждаемся в совершенно другом, – говорит шимский общественный активист Николай Зорин. Он вспоминает, как "оптимизация системы образования" привела к закрытию половины сельских школ, а "оптимизация общественного транспорта" – к сокращению автобусов.

Смертность в результате недоступности медпомощи существенно превышает показатели, которые в среднем сложились по стране

Опыт оптимизации системы здравоохранения на Северо-Западе тоже имеется – таковая была проведена в Псковской области при губернаторе Андрее Турчаке. Оба региона имеют одинаковую площадь территории, схожую численность населения. Новгородской и Псковской областям достались и похожие проблемы: бедность, вымирание сел и районных центров, ухудшение транспортной доступности и отток молодого населения в крупные города. С 2011 года в Псковской области были сокращены или ликвидированы круглосуточные стационары районных больниц, закрыты родильные отделения во многих районах. Итогом стало только ухудшение качества медицинской помощи и повышение смертности.

"Смертность в результате недоступности медпомощи существенно превышает показатели, которые в среднем сложились по стране. Если смертность в России за 2015 год – 13,1 на 1 тысячу населения, то, скажем, в сельской местности Псковской области этот показатель составляет 22,6 случая на 1 тысячу населения", – говорила в мае 2016 года Татьяна Голикова, занимавшая тогда должность руководителя Счетной палаты России. Видимо, у Новгородской области – примерно те же перспективы.