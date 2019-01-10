Российский спутник противоракетной обороны сгорел в атмосфере

Российский спутник "Космос-2430", который входил в систему предупреждения о ракетном нападении "Око", сгорел в атмосфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

По данным NORAD, спутник сошел с орбиты и "прекратил свое существование". Его несгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки могли достичь поверхности Земли в южной части Тихого океана 5 января.

В воскресенье, 6 января, Radio New Zealand на своем сайте сообщило, что в небе над новозеландским островом Северный в течение нескольких минут можно было наблюдать ярко светящийся объект. Предположительно, фрагменты российского военного спутника. Фотографии объекта размещали и пользователи соцсетей.

"Космос-2430" был выведен на орбиту 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк ракетной-носителем "Молния-М". Он работал по предназначению до 2012 года, сообщает "Интерфакс".

В настоящее время Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении. Это спутники "Тундра", первый из которых был выведен на орбиту в 2015 году.