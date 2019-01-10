Минюст РФ требует исключить из коллегии адвоката Курбединова

Министерство юстиции России потребовало исключить адвоката Эмиля Курбединова из "Крымской центральной коллегии адвокатов" до 1 марта 2019 года. Об этом сообщает "Новая газета".Ведомство ссылается на два решения районных судов в аннексированном Россией Крыму, где рассматривались административные дела в отношении Курбединова по обвинению в экстремистской деятельности.

Адвоката обвинили в распространении символики запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир" в постах на странице в Facebook и "ВКонтакте" в 2013 году. При этом на Украине "Хизб ут-Тахрир" не была запрещена. Курбединову дважды назначали административный арест в январе 2017-го и декабре 2018-го годов. Сам он себя виновным не признал и утверждал, что подвергается преследованиям по политическим мотивам. Эмиль Курбединов представляет интересы крымско-татарских активистов в аннексированном Россией Крыму.

В январе 2017 года Курбединов получил правозащитную премию организации Front Line Defenders. После его ареста директор организации Эндрю Андерсон назвал "возмутительным, что международно признанный правозащитник Эмиль Курбединов по-прежнему несправедливо преследуется российскими властями, потому что он мирно работает над защитой прав всех в Крыму".

Сам Курбединов заявил, что добровольно покидать коллегию он не станет, что означает, что его будут пытаться исключить судебным решением. Если он не будет исключен, это может быть использовано для ликвидации всей Крымской коллегии адвокатов.