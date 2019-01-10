"Не попал по Эрмитажу": в соцсетях шутят про артиллериста Путина

Лучший пресс-релиз этого года был написан в Эрмитаже!

Вот он:

В понедельник 7 января утром была получена информация, что Президент Российской Федерации В. В. Путин собирается посетить Эрмитаж.

Несмотря на то, что это выходной день для музея и общегосударственный выходной день, в течение 20 минут совместно с ФСО был организован вход в музей, маршрут и встреча, а также сопровождение сотрудником научного отдела. Однако, узнав, что это выходной день в Эрмитаже, Президент отменил свой визит, чтобы не нарушать общепринятые правила.

Мюсли вслух:

И даже после этого ещё находятся люди, говорящие, будто в России нет правового государства!

Giovanni Hausse:

Царя не пустили во дворец!

Если ещё и Премьеру вино после 23:00 не продадут, считайте наступила демократия в России.

Стас Кувалдин:

Вообще вот это и есть свинство со стороны президента. То есть явно заранее кучу людей сорвали со своих мест, поломали все выходные, а потом Владимир Владимирович решил сыграть в демократизм

Глеб Морев:

Счастливые часов не наблюдают

Алексей Бершидский:

Анекдот был про мавзолей: Внутрь пойдете смотреть или вам вынести?

Действительно, история о том, что Путин лейтенант артиллерии (об этом он рассказал, выстрелив из пушки в Петропавловской крепости.

Леонид Вайнштейн:

А я и не знал, что в КГБ была своя артиллерия.

Получается, ошибался Борис Ефимович: он не <чокнутый>, он контуженный.

Валентина Пахман:



Блин, я за ним не поспеваю.

Он что, уже артиллерист?

Который из них?

Тот что знал немецкий или тот, которой без переводчика ни шпрехн ни зе дойч?

А вообще, так не честно.

Их много, я одна.

Александр Минжуренко:

Ну вот, началось, наконец - заговариваться стал.

Скоро расскажет: на каком фронте воевал.

Илья Вайцман:

Вау... Оказывается, пока я в деревне дышал свежим воздухом, "нашевсе"™ оказалось не только спортсменом, рыболовом, опытным торговцем редкоземельными элементами, выдающимся геополитиком и просто "настоящим чекистом", но еще и артиллеристом и ..."плотником четвертого разряда". Что? Нет, я три раза перечитал, но видимо, мелко было напечатано в методичке - и путин вместо "сына плотника четвертого разряда" себя в плотники прочитал.😲

Люди, нелюди и даже редакторы зомбовидения! Это как же надо было праздновать, чтобы такое забубенить? Я же чуть на ноутбук чаем не фыркнул, а потом таки подавился!!! Нельзя так, даже опытного человека насмешили!

P.S. Ну не тянет путин ни на царя-плотника, ни на лейтенанта артиллерии Bonaparte - хоть как его тяни. Смех да стыд одни выходят.

Андрей Сухачёв:

Ну, и что с того, что лейтенант артиллерии???

Что с того???

У каждого военнообязанного есть и учётная воинская специальность, и воинское звание.

И не только у Путина, но и, например, у меня тоже есть.

Это нормальный порядок вещей.

Наконец, родился отдельный вид шуток про "Путин не уточнил".