МВД отрицает участие в похоронах криминального авторитета в Амурске

Руководитель районной полиции не присутствовал на похоронах криминального авторитета в городе Амурске Хабаровского края, а дорожные инспекторы не позволяли участникам процессии перекрывать улицы. Об этом РИА Новостисообщила начальник пресс-службы местного управления МВД Ирина Щеголева.

В прокуратуре агентству сказали, что городского прокурора на похоронах тоже не было, он находился в Хабаровске.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео похорон криминального авторитета Юрия Зарубина известного в Амурске как "Заруба". Пользователи соцсетей утверждают, что ради похоронной церемонии было частично перекрыто автомобильное движение, а гроб "смотрящего за городом" якобы несли прокурор Амурска и начальник местной полиции.

Управление МВД по Хабаровскому краю назначило служебную проверку. В ведомстве также сообщили, что автор видео ранее был поставлен на учет в полиции. Накануне его вызвали в отдел для беседы, на которой он не смог объяснить, зачем опубликовал видео.

Один из местных жителей на условиях анонимности сообщил, что Юрий Зарубин действительно недавно умер от рака. Житель Амурска, который опубликовал видео похорон,стал получать предупреждения по телефону в свой адрес. Потом к нему домой приехали полицейские и потребовали удалить ролик со всех ресурсов, угрожая "проблемами".

Сейчас пользователь удалил ролик, но видео распространилось в других социальных сетях. В региональном МВД заявили, что оценят репутационный вред, который был нанесен органам внутренних дел. После чего будут решать вопрос о защите чести и достоинства в суде.