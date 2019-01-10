МВД обнаружило хищения при создании конкурента телескопа Hubble

Министерство внутренних дел России возбудило дело по факту хищений при создании телескопа Т-170М, сообщает в четверг газета Коммерсантъ. Прибор, по замыслу его создателей, должен был составить конкуренцию американскому телескопу Hubble.

По данным издания, обвинения связаны с научным предприятием ИНКОС, которое должно было провести опытно-конструкторские работы по созданию главного зеркала телескопа. Для этого еще в 2012 году Институт астрономии Российской Академии Наук подписал контракты с субподрядчиком на сумму около тридцати миллионов рублей.

Однако, как полагает следствие, никаких работ предприятие не провело — почти всю сумму в лаборатории якобы похитили, а главное зеркало телескопа изготовили работники Института астрономии. Таким образом, была создана фиктивная схема производства работ, а российский бюджет потерял почти всю стоимость контракта, пишет "Коммерсантъ".

Сообщается, что в материалах дела пока нет конкретных подозреваемых. Но источники издания в МВД полагают, что они появятся в ближайшем времени.

Телескоп Т-170М должен стать частью комплекса "Всемирная космическая обсерватория — Ультрафиолет". При помощи проекта ученые хотят совершить прорыв в российской астрономии: комплекс обеспечит новые возможности для исследования различных космических тел. Телескоп называют потенциальным конкурентом знаменитого американского телескопа Hubble.

Над системой астрономы задумались еще в начале 90-х годов, её запуск изначально планировался на 1997 год. Но прошлым летом Роскосмос перенёс ожидаемую дату начала работы космического комлекса на 2024 год.