Российский доброволец из полка "Азов" получил повестку в военкомат

Российский доброволец из украинского полка “Азов” Павел Чиркин получил повестку из военкомата России. Об этом он сам сообщил Радио Свобода.

Повестка пришла по месту его прописки в Орле. В частности, в ней указано, что Чиркину необходимо явиться в районный военный комиссариат для постановки на воинский учёт для дальнейшего прохождения военных сборов в Ростовской области.

Как пояснил Чиркин, аналогичная повестка приходила на его имя в 2014 году перед его поездкой на Украину.

"Считаю, что таким нехитрым способом они хотят меня завербовать. Шучу. Скорее всего, они надеются меня арестовать, поскольку, я уверен, знают, что на меня заведено уголовное дело за наемничество", - предполагает Чиркин.

В Ростовской области, граничащей с Украиной, в частности, располагались лагеря, в которых формировались отряды граждан России, воевавших впоследствии на стороне сепаратистов в Донецкой и Луганской областях. Оттуда же - по утверждениям украинской стороны - в Донбасс вводились регулярные части российской армии.

Уроженец Орла Павел Чиркин, по его словам, участвует в боевых действиях против сепаратистов в Донбассе с апреля 2015-го. Он служит в медслужбе полка "Азов". Его интервью Радио Свобода можно прочитать здесь.