Помпео: США - "сила добра" для Ближнего Востока

Америка – это сила добра для Ближнего Востока – заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Каире с речью о политике Соединенных Штатов в регионе.

Помпео отметил важность стратегического партнёрства между Соединенными Штатами и Египтом. При этом он подверг критике предыдущую администрацию США и лично президента Барака Обаму, которые, по его мнению, не оказали странам Ближнего Востока достаточной поддержки в борьбе с терроризмом. Он напомнил и о протестах в Иране в 2009 году, которые, по мнению госсекретаря, не были поддержаны США в достаточной степени.

Помпео назвал Иран "врагом" Соединенных Штатов, который пытается дестабилизировать весь регион.

По словам госсекретаря, при Обаме Америка в значительной степени "ушла" с Ближнего Востока, а при администрации Трампа возвращается в регион, поскольку "всюду, откуда уходит Америка, наступает хаос". По словам госсекретаря, Америка и ее союзники сыграли роль освободителей для жителей Ирака и Сирии, где были разгромлены отряды террористической группировки "Исламское государство". При этом Помпео отметил, что Америка никогда не будет "оккупантом" и не стремится к доминированию над странами Ближнего Востока.

Говоря о Сирии, Помпео отметил, что США будут добиваться ухода иранских вооружённых формирований из этой страны. Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон не будет оказывать помощи Дамаску в восстановлении страны, если не будет достигнуты политические договорённости между Башаром Асадом и его противниками.

Майк Помпео совершает турне по странам региона, в ходе которого он уже посетил Иорданию и Ирак и намерен отправиться в ряд стран Персидского Залива. Главные темы визита - противостояние Ирану и грядущий вывод войск США из Сирии.