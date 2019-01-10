Роскомнадзор обвинил Би-би-си в транслировании идеологии террористов

Роскомнадозр обвинил "Русскую службу Би-би-си" в "транслировании идеологических установок международных террористических организаций".

На сайте ведомоства сообщается, что в настоящий момент в отношении интернет-ресурсов Би-би-си проводится проверка контента на предмет соблюдения российского законодательства. Роскомнадзор выявил на сайте русской службы материал, в котором приводились несколько цитат лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. В каком контексте приводились цитаты, ведомоство не указывает.

Роскомнадзор также направил запрос в ООО "Бритиш телевижн", к которому относится телеканал BBC World News, с просьбой предоставить документы, подтверждающие соблюдение закона в части ограничения контроля российских СМИ со стороны иностранцев и зарубежных организаций. Ранее в Великобритании местный медиарегулятор Ofcom пришёл к выводу, что российский телеканал Russia Today нарушил правила вещания на территории страны и обвинил его в необъективном освещении дела об отравлении Скрипалей. В ответ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что у российских властей "неоднократно появлялись вопросы" к материалам "Би-би-си" о событиях в России и Сирии.