Суд в Крыму оставил под арестом крымско-татарского активиста Бекирова

Верховный суд аннексированного Россией Крыма отказался освободить из-под ареста крымско-татарского активиста Эдема Бекирова. Об этом сообщает корреспондент издания "Крым.Реалии".

Во время заседания активист заявил, что состояние его здоровья не позволяет ему пребывать в СИЗО. Бекиров имеет статус инвалида первой группы. По сообщению его адвокатов, в СИЗО отсутствует постоянная медицинская помощь, в которой нуждается активист.

О критическом состоянии здоровья 57-летнего Эдема Бекирова также сообщил его сокамерник. По его словам, крымско-татарский активист "умирает на его глазах". Кроме диабета и ампутации ноги, которая у Бекирова не заживает, в конце прошлого года он пережил инфаркт и операцию на сердце.

В декабре 2018 года Киевский районный суд Симферополя назначил Эдему Бекирову два месяца ареста. Активиста 12 декабря на границе Крыма и Херсонской области Украины задержали пограничники. Бекирову вменяется незаконное хранение и передача оружия. Максимальное наказание за эти преступления – до 5 лет лишения свободы. Срок ареста Бекирова заканчивается 11 февраля 2019 года.

Адвокаты и семья Бекирова называют обвинения абсурдными, они связывают уголовное преследование с общественной деятельностью активиста.