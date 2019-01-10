Радикальные исламисты в Сирии взяли под контроль провинцию Идлиб

Радикальная группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" взяла под контроль провинцию Идлиб в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. После боёв с конкурирующими группами за власть в провинции, джихадисты объявили о прекращении огня и своём контроле над вооружённой оппозицией.

Исламисты "Хайят Тахрир аш-Шам" вышли из состава террористической организации "Джебхат ан-Нусра", сирийского филиала "Аль-Каиды". Помимо Идлиба группировка контролирует некоторые регионы в провинциях Хама, Алеппо и Латакия.

Провинция Идлиб граничит с Турцией. В сентябре прошлого года Москва и Анкара договорились о создании в регионе демилитаризованной зоны глубиной до 20 километров. Предполагалось, что это соглашение поможет избежать наступления сирийских правительственных войск на Идлиб, которое, по оценкам правозащитников, могло привести к многочисленным жертвам среди мирного населения и новой волне беженцев.

Как отмечает Reuters, успех джихадистов ставит под сомнение будущее соглашения. Источники агентства не исключают возобновления российских авиаударов и наступления турецких войск на исламистов.