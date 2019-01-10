Трамп не поедет на форум в Давосе из-за "шатдауна"

Президент США отменил свой визит на Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ). Об этом сам Дональд Трамп написал в Твиттере. Причиной для отмены поездки стали разногласия президента США с демократическим большинством Конгресса по строительству заграждения на границе с Мексикой.

"Из-за непримиримой позиции демократов по безопасности границ и чрезвычайной важности безопасности для нашей страны я при всём уважении отменяю свой очень важный визит в Давос на ВЭФ", – написал Трамп. Он также извинился перед организаторами мероприятия за отмену поездки.

Ранее Трамп запросил у Конгресса на строительство заграждения на южной границе более пяти миллиардов долларов. Однако демократическое большинство в Конгрессе США отказалось согласовать финансирование. Это привело к частичной приостановке работы правительства. С 22 декабря около 800 тысяч американских госслужащих не получают зарплату. Как сообщает Bloomberg, объем производства в стране будет сокращаться на 0,1 процента каждые две недели.