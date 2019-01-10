Дуров ликвидирует юрлицо мессенджера Telegram

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Заявление с просьбой прекратить регистрацию компании бизнесмен направил в британский государственный реестр юридических лиц. Об этом сообщает РБК.

Собеседники РБК отмечают, что ликвидация компании может быть связана с изменением структуры бизнеса Дурова, а также с предстоящим Брекзитом. Эксперты полагают, что ликвидация фирмы не повлияет на работу мессенджера.

Компания Telegram Messenger LLP учреждена в начале 2014 года. Дуров указывал её как основное юридическое лицо для мессенджера.

В России летом 2017 года компанию включили в реестр распространителей информации, которые должны предоставлять ключи шифрования переписки пользователей ФСБ. Тогда Дуров отказался это сделать. В апреле 2018 года суд удовлетворил иск Роскомнадзора и принял решение о блокировке мессенджера в стране. Из-за этого Telegram стал работать с перебоями. По данным исследовательской компании Mediascope, мессенджер потерял пятую часть российской аудитории.