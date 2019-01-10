Суд в Париже дал Павленскому три года тюрьмы

Суд в Париже приговорил художника-акциониста Петра Павленского к трём годам тюрьмы, в том числе к двум годам условно, за поджог дверей Банка Франции. Об этом сообщает французская радиостанция RFI.

​В ближайшее время художник выйдет на свободу, так как отбыл большую часть срока в предварительном заключении.

Бывшая соратница Павленского Оксана Шалыгина получила два года тюрьмы, в том числе 16 месяцев условно. Она не будет отбывать тюремное заключение, передает RFI. Осуждённые также должны заплатить штраф.

Прокурор требовала приговорить Павленского к четырем годам тюрьмы, в том числе к полутора годам условно. На суде обвинитель отметила, что художник и дальше сможет повторять свои акции. "У них мало благодарности по отношению к стране, которая их приняла. Они совершили атаку не только на ее государственные институты, но и на ее историческое наследие", — цитирует слова прокурора RFI.

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