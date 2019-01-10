Минфин США подтвердил намерение снять санкции с компаний Дерипаски

Вашингтон намерен исключить из санкционного списка компании En+, "Русал" и "Евросибэнерго" бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом заявил министр финансов США перед закрытой встречей с представителями Конгресса. Стивен Мнучин заверил, что американский Минфин будет серьёзно следить за соблюдением обязательств российскими компаниями. Если они не будут выполнять условия, то им грозит восстановление санкций.

Глава Минфина также уточнил, что сам Дерипаска останется под санкциями.

Санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний США ввели в апреле прошлого года, законодатели указали на близость бизнесмена к Кремлю. Позднее в Вашингтоне заявили, что готовы рассмотреть снятие санкций, если доля Дерипаски составит менее 45 процентов.

9 января представители семи комитетов Конгресса США призвали отложить снятие санкций и пересмотреть условия соглашения с российскими компаниями. Конгрессмены опасаются, что доля Дерипаски перейдет в собственность человека, связанного с Кремлём.