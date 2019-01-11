СМИ: в Белом доме изучают возможность объявления режима ЧП в США

В Белом доме готовятся к объявлению режима чрезвычайного положения в США, что позволит президенту Дональду Трампу начать строительство заграждений на границе с Мексикой. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на два анонимных источника. Средства на финансирование проекта могут быть изъяты из фонда инженерных войск армии США.

Телекомпания NBC News также сообщила, что после введения режима чрезвычайного положения администрация Трампа сможет забрать средства из фонда армейского Инженерного корпуса, в котором сейчас находятся почти 14 миллиардов долларов, выделенные на борьбу со стихийными бедствиями, но не потраченные в 2018 году. По сообщению телеканала, подробности плана с использованием средств из фонда обсуждались на совещании во время поездки Трампа на южную границу в четверг.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала сюжет, вышедший на NBC "полным враньём". Однако добавила, что это не означает, что Трамп полностью отбрасывает возможность введения режима чрезвычайного положения.

Объявление режима ЧП позволит президентуДональду Трампу выйти из политического тупика, в котором он оказался из-за "шатдауна" – частичнойприостановки работы правительства - после отказа демократического большинства в Конгрессе согласовать финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Трамп требует выделить на эти цели из бюджета США 5,7 миллиарда долларов.