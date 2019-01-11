Полноценная работа новой взлетной полосы Шереметьева не возможна

Полноценная эксплуатация третьей взлетно-посадочной полосы московского аэропорта Шереметьево, строительство которой обойдется бюджету более чем в 55 миллиардов рублей, невозможна из-за её близости к жилым домам. Об этом говорится в пояснительной записке министерства транспорта России к законопроекту об изменениях в Градостроительный кодекс.

Работа ВВП будет ограничена в ночное время из-за высокого уровня авиационного шума, сказано в документе. В зоне строительства полосы в Шереметьеве живут около одной тысячи человек, в санитарно-защитной зоне — еще несколько тысяч человек. В министерстве транспорта России отметили, что на выкуп земель в зоне строительства из бюджета уже потратили 5,4 миллиарда рублей.

Третья взлетно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево строится с 2011 года. За время строительства стоимость ВПП-3 выросла в полтора раза – почти до 56 миллиардов рублей без учёта затрат на выкуп земель.

Открытие новой полосы запланировано на март 2019 года, хотя изначально её хотели запустить этим летом к чемпионату мира по футболу.