Минобороны попросило право сбивать пассажирские самолёты над Россией

Министерство обороны России подготовило проект постановления, позволяющего сбивать пассажирские самолёты, нарушившие российскую границу.
Документ выложен на сайте правительства, он носит название "О порядке применения оружия и боевой техники при охране государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве Российской Федерации". Согласно проекту постановления, пассажирские самолёты, пересекающие границу России, можно будет сбивать, если они не реагируют на предупреждающие сигналы и предупредительный огонь, и если при этом их полёт грозит массовой гибелью людей, экологической катастрофой или нападением на стратегические объекты.
В документе говорится, что российские военные должны принимать меры реагирования уже в том случае, если неопознанный самолёт приблизится к границе России на расстояние менее 50 километров.
Военный самолёт-нарушитель предписано принуждать к посадке на российском аэродроме или или к выходу
за пределы воздушного пространства России, а если он не реагирует - его предписано сбить.
Те же меры предложено применять и по отношению к гражданским самолётам, с той лишь оговоркой, что "при отсутствии реальной опасности гибели людей и (или) наступления экологической катастрофы оружие и боевая техника дежурных сил на поражение не применяются".
Как именно российские военные будут определять, существует ли такая опасность, из проекта постановления неясно.
- Новая правовая норма призвана разрешить противоречия в российском законодательстве, пишет газета "Известия". Закон "О противодействии терроризму" позволяет военным сбивать в воздушном пространстве России захваченные террористами пассажирские самолёты. А постановление правительства от 1994 года запрещает сбивать гражданские самолёты, если известно, что на их борту есть пассажиры. В действующих с 2010 года Правилах применения оружия и боевой техники при охране государственной границы Российской Федерации о возможности сбивать пассажирские самолёты тоже не говорится.
- В 1978 году советский истребитель открывал огонь по южнокорейскому пассажирскому "Боингу", который вошёл в воздушное пространство СССР в районе Мурманска. Тогда погибли 2 человека.
- 1 сентября 1983 года советскими военными был сбит южнокорейский пассажирский самолёт "Боинг-747", летевший из Анкориджа (США) в Сеул. Из-за ошибки навигации самолёт вошёл в воздушное пространство СССР и был сбит над морем неподалёку от острова Сахалин. Погибли все 269 человек, бывшие на борту. Гибель "Боинга" вызвала значительный резонанс в мире и осуждение действий СССР.
- В мае 1987 года Маттиасу Русту удалось на легкомоторном самолёте пересечь границу СССР и совершить посадку на Красной площади в Москве. Огонь по нему не открывался.