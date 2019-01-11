Магаданский губернатор: заключённые на Колыме работали на победу

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что заключённые лагерей на Колыме работали на победу, так как союзники в годы Великой Отечественной войны ничего бесплатно не давали и стране нужно было золото.
В интервью писателю Александру Проханову Носов также заявил, что для советского ракетостроителя Сергея Королёва на Колыме создали условия и он работал в своем направлении, а не добывал золото.
Также Сергей Носов считает, что в стране "никогда, даже во времена царской России, не уничтожали людей за инакомыслие".
Говоря о Дне политических репрессий и мемориале "Маска Скорби" в Магадане, губернатор заявил, что в жизни любого народа, любой нации есть и славные, и печальные, трагические страницы.
"Мы должны о них помнить, чтобы не допустить подобного в дальнейшем. Но это ни в коем случае не должно быть главным смыслом жизни, потому что нужно думать о будущем и жить будущим", – заявил Носов. И сразу добавил, что "самая острая для всех магаданцев проблема идёт из 90-х годов, когда сюда приехали лидеры либерального направления и объявили: вы нам не нужны".
Лишь сейчас, при президенте Путине в Магаданской области стали происходить позитивные перемены, считает Носов.
Чиновник подчеркнул, что представление региона, как "серого и угрюмого", всего лишь стереотип. В частности, Носову очень нравится местная природа и энергетика. А у местных жителей, по его мнению, нет претензий к Советскому Союзу.
В конце интервью губернатор сообщил, что россиянам "нужно гордиться своей страной и быть великим государством". Аннексию Крыма он называл "уникальной операцией" и связал с этим подъём патриотизма в стране.
- Сергей Носов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области в мае 2018 года, в сентябре он победил на выборах главы Магаданской области, набрав 81,59 процентов голосов.
- Магаданская область – часть территории Колымского края, в котором в 30-50-е годы располагались трудовые лагеря, известные одними из самых суровых условий содержания заключенных. Они добывали золото и другие полезные ископаемые. Достоверных данных о числе людей, погибших на Колыме за время сталинских репрессий, до сих пор нет.
- В советском уголовном кодексе существовала статья 58, по которой карались политические преступления, в том числе так называемая антисоветская агитация. По этой статье в 1930-50-е годы были осуждены миллионы людей.
- Создатель советской ракетно-космической техники и практической космонавтики Сергей Королёв, арестованный по обвинению во вредительстве, несколько месяцев провёл на золотом прииске Мальдяк на Колыме. Позднее он работал в закрытых конструкторских бюро тюремного типа – однако уже не на Колыме.
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