Магаданский губернатор: заключённые на Колыме работали на победу

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что заключённые лагерей на Колыме работали на победу, так как союзники в годы Великой Отечественной войны ничего бесплатно не давали и стране нужно было золото.

В интервью писателю Александру Проханову Носов также заявил, что для советского ракетостроителя Сергея Королёва на Колыме создали условия и он работал в своем направлении, а не добывал золото.

Также Сергей Носов считает, что в стране "никогда, даже во времена царской России, не уничтожали людей за инакомыслие".

Говоря о Дне политических репрессий и мемориале "Маска Скорби" в Магадане, губернатор заявил, что в жизни любого народа, любой нации есть и славные, и печальные, трагические страницы.

"Мы должны о них помнить, чтобы не допустить подобного в дальнейшем. Но это ни в коем случае не должно быть главным смыслом жизни, потому что нужно думать о будущем и жить будущим", – заявил Носов. И сразу добавил, что "самая острая для всех магаданцев проблема идёт из 90-х годов, когда сюда приехали лидеры либерального направления и объявили: вы нам не нужны".

Лишь сейчас, при президенте Путине в Магаданской области стали происходить позитивные перемены, считает Носов.

Чиновник подчеркнул, что представление региона, как "серого и угрюмого", всего лишь стереотип. В частности, Носову очень нравится местная природа и энергетика. А у местных жителей, по его мнению, нет претензий к Советскому Союзу.



В конце интервью губернатор сообщил, что россиянам "нужно гордиться своей страной и быть великим государством". Аннексию Крыма он называл "уникальной операцией" и связал с этим подъём патриотизма в стране.