Znak.com направил в СК вопросы о расследовании взрыва в Магнитогорске

Издание Znak.com направило Следственному комитету список из 14 вопросов о расследовании взрыва в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря. По официальной версии, причиной стал взрыв бытового газа.

Однако, как отмечают журналисты, за десять дней с момента трагедии, жертвами которой стали 39 человек, следствие не сообщило основную причину произошедшего и по какой статье возбуждено дело. Единственное, о чём сообщалось, что следов взрывчатых веществ при разборе завалов дома не обнаружено.

Журналисты считают, что к случившемуся в Магнитогорске много вопросов и просят Следственный комитет ответить на некоторые из них. В частности, их интересует, мог ли взрыв быть преднамеренным и связан ли он со взрывом автомобиля "Газель" на той же улице на следующий день. В какой квартире случился взрыв и кто в ней жил, есть ли у следствия подозреваемые или задержанные, какие следственные действия уже провели, а также засекречено ли дело. Кроме того, Znak.com спрашивает об обстоятельствах взрыва "Газели" и возможном участии сотрудников спецслужб в обстреле этого автомобиля.

Ранее Znak.com и издание "74.ru" со ссылкой на источники в правоохранительных органах писали, что взрыв дома мог быть терактом, а взрыв автомобиля "Газель" на следующий день и эвакуация жилых домов на проспекте Ленина могли быть связаны с задержанием подозреваемых к взрыву дома. В соцсетях получили распространение видеозаписи, на которых – на фоне горящего автомобиля – слышны хлопки. Источник издания Znak.com рассказал, что квартиру, в которой произошёл взрыв, за день до трагедии снял некий мужчина. Впоследствии там якобы нашли следы гексогена.

Позже, как пишет "Медиазона", оба издания отредактировали публикации. "Гексоген" заменили "взрывчаткой", а сами происшествия уже не называли "терактами".

После этих сообщений в СМИ, уже 1 января, спустя сутки после взрыва, об отказе от каких-либо других версий кроме взрыва бытового газа, заявила ФСБ. Следственный комитет сообщил, что рассматривает все версии, экспертиза еще не завершена, но, по предварительной информации следователей, следов взрывчатых веществ на обломках рухнувшего дома нет.

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников в интервью ТАСС рассказал, что следствие пока не установило эпицентр взрыва. По его словам, предположительно, он находился не выше третьего этажа.

Утром 31 декабря в одном из подъездов десятиэтажного дома в Магнитогорске рухнули перекрытия. По информации МЧС, 35 квартир разрушены полностью, еще 10 – частично. Погибли 39 человек.