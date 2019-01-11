Кандидат в президенты Гриценко: Украина забудет слово "олигарх"

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко официально выдвинули кандидатом в президенты Украины.

Во время своего выступления он пообещал, что у главы государства не будет офшорных компаний, Украина забудет слово "олигарх", а "коррупционная пирамида" превратится в "трапецию".

"Вверх больше не надо. Только где-кто – отрублю руки. Никаких дорогих друзей не будет", – заявил Гриценко, кандидатуру которого сегодня поддержали все делегаты от "Гражданской позиции". В его поддержку также высказались представители ряда либеральных и проевропейских политических сил.

Гриценко - бывший министр обороны Украины. По опросам, за него сейчас готовы голосовать примерно 8-10 процентов избирателей.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. До 8 февраля Центральная избирательная комиссия Украины обнародует весь список кандидатов, которые будут бороться за высший государственный пост. Предполагается, что их будет не менее 30–40.

Согласно предварительным опросам, в тройке лидеров глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, действующий президент Украины Пётр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, объявивший об участии в выборах за несколько минут до наступления Нового года.