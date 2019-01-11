В Краснодаре прекратили дела о нападении на лагерь "Гринпис"

Российские правоохранительные органы прекратили три уголовных дела о нападении на лагерь пожарной экспедиции "Гринпис Россия" в Краснодарском крае.
Адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Александр Попков сообщил, что следователи не смогли установить нападавших, а расследование прекратили из-за истечения срока давности.
Нападение было совершено в ночь на 9 сентября 2016 года. Экологи сообщили, что активистов атаковали восемь человек в масках, вооруженные дубинками, ножами и пистолетами. Руководитель программы "Гринпис Россия" по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин и глава "Добровольных лесных пожарных Забайкалья" Андрей Поломошнов получили травмы.
Дела были возбуждены по статьям об угрозе убийством, причинении легкого вреда здоровью и краже.
Экологи заявили, что к нападению могут быть причастны органы власти края. Защита потерпевших неоднократно сообщала о различных проволочках в расследовании нападения. Жалобу на отсутствие расследования принял Европейский суд по правам человека.
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