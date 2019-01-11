Конституционный суд Литвы поддержал однополые браки иностранцев

Конституционный суд Литвы решил, что государство должно предоставить вид на жительство иностранному гражданину, если тот заключил однополый брак с литовцем в иной стране. При этом в самой Литве однополые браки не разрешены. Решение Конституционного суда было обнародовано в пятницу, 11 января, сообщает "Немецкая волна".

Как следует из вердикта суда, ограничение права на воссоединение однополых семей не согласуется с запретом на дискриминацию и положениями, защищающими человеческое достоинство. В виде на жительство иностранцу может быть отказано на основании других причин, например, если брак или зарегистрированное партнерство будут признаны фиктивными. Конституционное понимание семьи в Литве является "нейтральным в отношении пола", подчеркивается в документе.





В Департаменте миграции Литвы заявили, что будут предоставлять виды на жительство иностранцам, заключившим однополый брак с литовцами. "Это вполне четкое объяснение. И теперь ни у кого больше не будет возникать вопросов и дискуссий, как толковать положения закона", – заявила глава ведомства Эвелина Гудзинскайте.



В начале 2018 года россияне Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, заключившие однополый брак в Дании, были вынуждены покинуть Россию. После того как мужчины рассказали, что в их российские паспорта были поставлены печати о браке, они стали объектом преследований. Прежде чем уехать за границу, молодые люди жаловались на давление со стороны правоохранительных органов.