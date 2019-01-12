В центре Парижа произошел сильный взрыв, есть пострадавшие

Полиция Парижа сообщила о сильном взрыве в центре города. Есть пострадавшие, их около 20, но точное число пока не известно. О погибших не сообщается.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа в булочной в девятом округе французской столицы. В этом районе находится Галерея "Лафайет" и музей восковых фигур. На месте происшествия сейчас работают полиция и пожарные. Там же находятся мэр Парижа, министр внутренних дел и глава правительства Франции. Здание, в котором находилась булочная, эвакуировали.

Сообщения о взрыве появились на фоне массовых демонстраций "жёлтых жилетов". Протестующие недовольны ростом цен и выходят на митинги каждые выходные. Акции уже несколько раз заканчивались беспорядками. В ожидании новых протестов полиция Парижа была приведена в режим повышенной готовности. Как сообщает агентство Франс Пресс, на улицы города вывели 5 тысяч полицейских.