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Жительница Кубани обвинила депутата "Единой России" в избиении

Иллюстративное фото

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Жительница Краснодарского края обвинила местного депутата "Единой России" Сергея Аксёнова в избиении, но уголовное дело в итоге возбудили в отношении её мужа. Пострадавшая Ольга Котенко утверждает, что от неё полицейские не стали принимать жалобы, поскольку не захотели связываться с депутатом, сообщает издание "Свободные медиа".

Инцидент произошёл в августе, когда Ольга Котенко забирала на машине свою подругу жену Аксенова, которая поссорилась со своим супругом на праздновании его дня рождения. Депутат якобы избил Котенко, а когда приехал её муж упал на землю и стал притворяться, что избили его самого.

"Свободные медиа" пишут, что жалобу Котенко не приняли ни в прокуратуре, ни в краевом управлении МВД, а её медицинскую карточку потеряли в больнице. При этом на мужа пострадавшей по жалобе Аксёнова завели дело о нанесении телесных повреждений.

Сам депутат "Единой России" заявил журналистам, что никого не бил и месяц лежал в больнице после того, как подвергся нападению во дворе собственного дома.

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