Учёные потеряли связь с российским орбитальным телескопом

Российский орбитальный телескоп "Радиоастрон" с четверга не выходит на связь. Об этом написал у себя в Фейсбуке руководитель научной программы "Радиоастрон" Юрий Ковалёв.

В Роскосмосе агентству "Интерфакс" заявили, что сейчас специалисты пытаются устранить неполадки. При этом в госкомпании отметили, что гарантийный срок службы аппарата "Спектр Р", на котором установлен телескоп, истёк еще в 2014 году.

Юрий Ковалёв в пятницу сообщил "Газете.ру", что 10 января астрономы не смогли получить отклик от орбитального телескопа во время штатного сеанса связи. Аппарат не принимает команды с земли и не передаёт телеметрию, но с него по-прежнему можно получать научные данные.