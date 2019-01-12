Учёные потеряли связь с российским орбитальным телескопом

Российский орбитальный телескоп "Радиоастрон" с четверга не выходит на связь. Об этом написал у себя в Фейсбуке руководитель научной программы "Радиоастрон" Юрий Ковалёв.
В Роскосмосе агентству "Интерфакс" заявили, что сейчас специалисты пытаются устранить неполадки. При этом в госкомпании отметили, что гарантийный срок службы аппарата "Спектр Р", на котором установлен телескоп, истёк еще в 2014 году.
Юрий Ковалёв в пятницу сообщил "Газете.ру", что 10 января астрономы не смогли получить отклик от орбитального телескопа во время штатного сеанса связи. Аппарат не принимает команды с земли и не передаёт телеметрию, но с него по-прежнему можно получать научные данные.
- "Радиоастрон" – космический проект, задуманный еще в конце 70-х годов и реализованный в 2000-х усилиями нескольких государств с ведущим участием России.
- В рамках проекта наблюдение за космическими объектами ведёт сеть из нескольких наземных и одного космического телескопа. Его запустили на орбиту в июле 2011 года на борту аппарата "Спектр-Р", разработанного НПО имени Лавочкина. Там заявляли, что предполагаемый срок работы космического телескопа – пять лет.
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