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Луганск. День выборов – в фильме Дениса Шабаева

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11 ноября 2018 года состоялись выборы в самопровозглашенной "Луганской народной республике".

Один из пришедших голосовать – бывший слесарь Александр Заславский, воевавший в 2014–2015 годах под позывным "Старый". Он участвовал в захвате Славянска, боях за Лисичанск, а теперь разочаровался в результатах строительства нового "русского мира" и ушел из рядов военных формирований.

Фильм Дениса Шабаева.

Донецк, январь 2019 года
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