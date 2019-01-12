11 ноября 2018 года состоялись выборы в самопровозглашенной "Луганской народной республике".

Один из пришедших голосовать – бывший слесарь Александр Заславский, воевавший в 2014–2015 годах под позывным "Старый". Он участвовал в захвате Славянска, боях за Лисичанск, а теперь разочаровался в результатах строительства нового "русского мира" и ушел из рядов военных формирований.

Фильм Дениса Шабаева.