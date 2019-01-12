В Приамурье полицейский отправил в морг живую пенсионерку

В Приамурье сотрудник полиции, не дожидаясь врачей, отправил в морг ещё живую пенсионерку, которую родственники обнаружили в тяжёлом состоянии после семейного застолья и сочли, что она не подаёт признаков жизни.

Скорую помощь вызвал санитар морга, который заметил, что пострадавшая ещё жива. Спасти пенсионерку врачам не удалось, она умерла в реанимации, заявили в Минздраве.

В ведомстве считают, что полицейский констатировал смерть самостоятельно и нарушил инструкцию, вызвав не скорую помощь, а сразу ритуальную службу. Руководство отдела МВД "Белогорский" назначило служебную проверку.

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