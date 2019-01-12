Во Франции десятки тысяч человек вновь вышли на акции протеста

Во Франции в девятый раз подряд в выходные дни прошли массовые антиправительственные акции протеста движения "жёлтых жилетов". 12 января на улицы Парижа вышло несколько тысяч протестующих. Полиция перекрыла улицы в районе Елисейских полей и блокировала вход на площадь Согласия. Полиция применила слезоточивый газа вблизи Триумфальной арки в ответ на летевшие в правоохранителей взрывпатроны.

Восемьдесят тысяч полицейских были выведены с пятницу на улицы городов Франции, чтобы не допустить серьезных нарушений порядка и актов вандализма.

Французские СМИ сообщили что после полудня протестные акции объединили в разных городах примерно 32 тысячи человек. В Париже было 8 тысяч манифестантов. Несколько десятков были задержаны при контроле – в связи с обнаружением у них оружия и других запрещённых предметов.

Одна из крупнейших акций протеста прошла в Бурже (центральынй регион Франции), более пяти тысяч человек откликнулись на призыв "жёлтых жилетов" выйти на пнтиправительственную демонстрацию.

Манифестации состоялись в Страсбурге, Ниме и других городах. Полиция применяла, наряду со слезоточивым газом, резиновые пули. Сообщалось о нескольких пострадавших.